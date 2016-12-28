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Саратовские полицейские задержали таксиста, который избил клиентку 0 317

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело

Журналисты нашли приемного сына Доктора Лизы в Саратове 0 644

Врач и благотворитель Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе

В Саратове инкассаторская машина столкнулась с автобусом 4 801

Авария произошла в Заводском районе города Саратова

Саратовские полицейские ликвидировали два наркопритона 0 186

Правоохранительные органы начали доследственную проверку
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Как саратовцам спастись от кредиторов? Коллекторы ответят по закону
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От войны к поэзии. Саратовский поэт Николай Палькин написал 30 книг
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Чем гордятся саратовцы? Саратовский калач, гармошка, средневековый город
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Генпрокурора просят обратить внимание на дело «Саратовских авиалиний»
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Саратовские гребцы провели акцию «Лодки в городе»
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В Петровске прошла акция «Спасибо за новогоднее настроение»
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В Новогодние праздники в центре Саратова запретят остановку и парковку

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АиФ-Саратов №52. "АиФ-Саратов" 28/12/2016

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