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Главное

В Саратове в жилом доме произошел взрыв 0 2438

По предварительным данным, на третьем этаже многоэтажки взорвался газ

Взрыв газа в Саратове: мужчина выбегал с ребенком, на нем горела одежда 0 890

Правоохранительные органы начали проверку всех обстоятельств произошедшего

В Саратове Кировский и Ленинский район сковали пробки 0 588

Трамвай маршрутов № 3 и 11 прекратили свое движение из-за отсутствия электричества на линии

Саратовский школьник госпитализирован после игры в лазертаг 0 178

Лазертаг – участники игры разбиваются на команды, игрокам выдаётся амуниция: жилеты с датчиками и бластерные автоматы, во внеаренном лазертэге игры проходят на открытом воздухе или в специально не оборудованных помещениях
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Как саратовцам спастись от кредиторов? Коллекторы ответят по закону
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От войны к поэзии. Саратовский поэт Николай Палькин написал 30 книг
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Дорогой хоккей. Нужен ли саратовцам хоккейный клуб «Кристалл»?
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Чем гордятся саратовцы? Саратовский калач, гармошка, средневековый город
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Генпрокурора просят обратить внимание на дело «Саратовских авиалиний»
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Взрыв бытового газа в Саратове

Новогодний Саратов и Энгельс

Нефтяное пятно в реке Волга в районе саратовской набережной
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Как выбрать красную икру. Инфографика

Саратовская область языком цифр

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В Саратове за поборы в школах уволены два директора
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Туман, гололёд и морозы ожидаются в Саратовской области

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В Саратове провалился под лед и утонул на снегоходе 74-летний пенсионер
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В Саратове пенсионерку обокрали, угрожая ножом
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Саратовец в Новогодние праздники залез в частный дом и похитил банку мёда

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Бахарева: Губернатор показал пример заботы о наследии для всех жителей

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АиФ-Саратов №1-2. "АиФ-Саратов" 11/01/2017

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