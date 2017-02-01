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Главное

Саратовским владельцам квартир без счетчиков повысили тарифы 0 466

В рамках круглого стола представители минстроя области и администрации Саратова рассказали журналистам об изменениях, которые ждут плательщиков услуг ЖКХ в наступившем году

Саратовцы более 7 тыс раз пожаловались следователям 0 33

СУ СК РФ подвёл итоги по работе с обращениями граждан

В Саратове на карантин закрыты школы, колледжи и техникумы 1 2448

В регионе сотрудники Роспотребнадзора выявили вспышку заболеваемости гриппом и ОРВИ

Жители саратовской области выбрасывают в год 900 тонн мусора 0 92

Отчетные цифры по утилизации твердых бытовых отходов жителями региона сегодня озвучили эксперты в рамках круглого стола
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Двухлетний онкобольной Захар из Саратова долетел до Барселоны
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Губернатор о контрафактном алкоголе: На этом зле теряем и деньги, и людей
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Саратовская область находится на 7 месте по онкологии в ПФО

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Саратовские полицейские проверят сообщения в соцсетях об избиении в ТАУ
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В Заводском районе Саратова на перекрестке легковушка сбила пенсионерку
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"АиФ-Саратов №5". АиФ-Саратов 01/02/2017

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