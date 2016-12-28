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В Саратове на пешеходном переходе автомобиль сбил школьницу 0 304

Девочка госпитализирована

Четырехлетний ребенок погиб после массового ДТП под Саратовом 0 2139

Мальчик скончался в больнице

В Саратове Кировский и Ленинский район сковали пробки 0 467

Трамвай маршрутов № 3 и 11 прекратили свое движение из-за отсутствия электричества на линии

Саратовский школьник госпитализирован после игры в лазертаг 0 76

Лазертаг – участники игры разбиваются на команды, игрокам выдаётся амуниция: жилеты с датчиками и бластерные автоматы, во внеаренном лазертэге игры проходят на открытом воздухе или в специально не оборудованных помещениях
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Как саратовцам спастись от кредиторов? Коллекторы ответят по закону
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АиФ-Саратов №52. "АиФ-Саратов" 28/12/2016

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