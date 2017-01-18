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За убитого лося саратовцу выписали штраф в 7 тысяч рублей 0 124

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АиФ-Саратов №3. "АиФ-Саратов" 18/01/2017

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