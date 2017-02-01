Главное
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- КФХ Саратовской области участвуют в программе«Семейная ферма»
- МЧС предупреждают саратовцев об ухудшении погодных условий
- Более 80 % жителей Саратовской области страдают от зубных заболеваний
- Панков выступил против точечной застройки в исторической части Саратова
- Саратовские молодогвардейцы замерили температуру в трамваях
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- Из-за метели на трассе под Саратовом столкнулись 9 машин
- В Саратове произошло ДТП маршрутки с грузовиком, четверо госпитализированых
- Саратовец нанес смертельный удар ножом жене из-за ненакормленных собак
- На саратовской нефтебазе загорелся грузовик с дизельным топливом
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