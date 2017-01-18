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В Саратове в жилом доме произошел взрыв 0 2449

По предварительным данным, на третьем этаже многоэтажки взорвался газ

Взрыв газа в Саратове: мужчина выбегал с ребенком, на нем горела одежда 0 901

Правоохранительные органы начали проверку всех обстоятельств произошедшего

В Саратове Кировский и Ленинский район сковали пробки 0 591

Трамвай маршрутов № 3 и 11 прекратили свое движение из-за отсутствия электричества на линии

Саратовский школьник госпитализирован после игры в лазертаг 0 197

Лазертаг – участники игры разбиваются на команды, игрокам выдаётся амуниция: жилеты с датчиками и бластерные автоматы, во внеаренном лазертэге игры проходят на открытом воздухе или в специально не оборудованных помещениях
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Как саратовцам спастись от кредиторов? Коллекторы ответят по закону
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От войны к поэзии. Саратовский поэт Николай Палькин написал 30 книг
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Чем гордятся саратовцы? Саратовский калач, гармошка, средневековый город
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Генпрокурора просят обратить внимание на дело «Саратовских авиалиний»
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Взрыв бытового газа в Саратове

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Нефтяное пятно в реке Волга в районе саратовской набережной
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Как выбрать красную икру. Инфографика

Саратовская область языком цифр

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Опасное хобби саратовцев. Почему гибнут люди выходя на лёд?
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Родители саратовских школьников смогут сдать пробный ЕГЭ

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В Саратове избили и ограбили 78-летнюю старушку
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АиФ-Саратов №3. "АиФ-Саратов" 18/01/2017

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