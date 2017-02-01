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Главное

Саратовским владельцам квартир без счетчиков повысили тарифы 0 478

В рамках круглого стола представители минстроя области и администрации Саратова рассказали журналистам об изменениях, которые ждут плательщиков услуг ЖКХ в наступившем году

Саратовцы более 7 тыс раз пожаловались следователям 0 47

СУ СК РФ подвёл итоги по работе с обращениями граждан

В Саратове на карантин закрыты школы, колледжи и техникумы 1 2557

В регионе сотрудники Роспотребнадзора выявили вспышку заболеваемости гриппом и ОРВИ

Жители саратовской области выбрасывают в год 900 тонн мусора 0 94

Отчетные цифры по утилизации твердых бытовых отходов жителями региона сегодня озвучили эксперты в рамках круглого стола
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ОБЩЕСТВО

Что модно у саратовской молодёжи? Фитнес, селфи, блоги и спорт
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"АиФ-Саратов №5". АиФ-Саратов 01/02/2017

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